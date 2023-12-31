МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Жителей города призвали проследовать в безопасные места.
2023-12-31 10:55:01
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона призвал всех жителей проследовать в безопасные места.

«Все жители должны спуститься в укрытие», - написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне Белгород уже подвергся обстрелу украинских националистов. Ранения получили более сотни местных жителей. Погибли 24 человека.

По данным Минобороны России, по городу были выпущены две ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении и снаряды РСЗО Vampire чешского производства.

Обе ракеты и часть реактивных снарядов были сбиты.

В 11.13 в Белгороде отменили сигнал ракетной опасности. 

#сирена #белгород #Обстрел #Вячеслав Гладков #тревога #ракетная опасность
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»