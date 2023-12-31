В Белгороде запустили сирену ракетной опасности. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона призвал всех жителей проследовать в безопасные места.
«Все жители должны спуститься в укрытие», - написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Напомним, накануне Белгород уже подвергся обстрелу украинских националистов. Ранения получили более сотни местных жителей. Погибли 24 человека.
По данным Минобороны России, по городу были выпущены две ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении и снаряды РСЗО Vampire чешского производства.
Обе ракеты и часть реактивных снарядов были сбиты.
В 11.13 в Белгороде отменили сигнал ракетной опасности.
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