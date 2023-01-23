Армия В ДНР сообщили об освобождении Двуречья и Краснопольевки под Артемовском Тимур Шерзад Как уточнили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики, населенные пункты были освобождены Вооруженными силами России. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: В Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили об освобождении двух населенных пунктов под Артемовском. «По состоянию на 23 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Двуречье и Краснопольевку», - говорится в сообщении. До этого российские бойцы освободили Клещеевку к юго-западу от города. © Штаб территориальной обороны ДНР Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы российских штурмовиков Су-25 в ходе специальной военной операции. Также «Звезда» показала кадры ожесточенных штурмов на окраинах Артемовска. Экспертное мнение и аналитика