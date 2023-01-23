В ДНР сообщили об освобождении Двуречья и Краснопольевки под Артемовском
Как уточнили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики, населенные пункты были освобождены Вооруженными силами России.
© Фото: РИА Новости
В Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили об освобождении двух населенных пунктов под Артемовском.
«По состоянию на 23 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Двуречье и Краснопольевку», - говорится в сообщении.
До этого российские бойцы освободили Клещеевку к юго-западу от города.
Экспертное мнение и аналитика