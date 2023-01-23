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В ДНР сообщили об освобождении Двуречья и Краснопольевки под Артемовском

Тимур Шерзад
11:30 23.01.2023
Как уточнили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики, населенные пункты были освобождены Вооруженными силами России.
В ДНР сообщили об освобождении Двуречья и Краснопольевки под Артемовском
© Фото: РИА Новости
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В Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили об освобождении двух населенных пунктов под Артемовском.

«По состоянию на 23 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Двуречье и Краснопольевку», - говорится в сообщении.

До этого российские бойцы освободили Клещеевку к юго-западу от города. 

© Штаб территориальной обороны ДНР

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы российских штурмовиков Су-25 в ходе специальной военной операции.

Также «Звезда» показала кадры ожесточенных штурмов на окраинах Артемовска. 

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В ДНР сообщили об освобождении Двуречья и Краснопольевки под Артемовском
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