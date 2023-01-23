Армия спецоперация Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили укрепленные позиции украинских боевиков в зоне СВО В результате ракетных авиационных ударов экипажей Су-25 ВКС РФ уничтожены укрепленные позиции и техника украинских боевиков. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России в зоне проведения специальной военной операции. Экипажами штурмовой авиации были нанесены ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских националистов. Пуски ракет силами Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи Су-25, выполнив маневр, выпустили тепловые ловушки, а затем вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских боевиков. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава обслужили самолеты и подготовили авиационную технику к повторному боевому вылету. Ранее мы показывали кадры боевой работы Су-25 ВКС России в зоне специальной военной операции РФ на Украине. Экипажи Воздушно-космических сил РФ уничтожили укрепленные позиции украинских боевиков и, выполнив маневр, вернулись на место дислокации. Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика