Экипажи Су-25 ВКС РФ уничтожили укрепленные позиции украинских боевиков в зоне СВО
Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России в зоне проведения специальной военной операции.
Экипажами штурмовой авиации были нанесены ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских националистов.
Пуски ракет силами Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнялись парами с малых высот.
После применения авиационных средств поражения экипажи Су-25, выполнив маневр, выпустили тепловые ловушки, а затем вернулись на аэродром вылета.
В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских боевиков.
После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава обслужили самолеты и подготовили авиационную технику к повторному боевому вылету.
Ранее мы показывали кадры боевой работы Су-25 ВКС России в зоне специальной военной операции РФ на Украине. Экипажи Воздушно-космических сил РФ уничтожили укрепленные позиции украинских боевиков и, выполнив маневр, вернулись на место дислокации.
Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов