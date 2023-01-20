В Минобороны России сообщили об освобождении Клещеевки в ДНР

Клещеевку освободили добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа.

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В Минобороны России заявили об освобождении населенного пункта Клещеевка на территории ДНР. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении добровольцами штурмовых отрядов, при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой народной республики», - сказал Конашенков.

Кроме того, в районе Звановки российские военные уничтожили склад реактивных снарядов к системам залпового огня противника. Представитель российского оборонного ведомства озвучил суточные потери вооруженных формирований Украины в живой силе и военной технике на данном направлении. По словам Конашенкова, неприятель потерял до 60 своих боевиков, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-20.

Представитель Минобороны сообщил об успешном наступлении ВС РФ на Запорожском направлении и освобождении населенного пункта Лобковое. Между тем, в районе Каменского уничтожен ангар с украинским вооружением и военной техникой, а в районе Мадлой Токмаки - радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37 американского производства. Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны за сутки составили до 90 человек.

Конашенков отчитался и о ситуации на Херсонском направлении. Там уничтожена американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также буксируемые гаубицы Д-30 и «Мста-Б».





