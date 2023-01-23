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Владимира Мау освободили от должности ректора РАНХиГС

Анна Назайкина
10:31 23.01.2023
Как отметили в кабмине, он покинул пост по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.
Владимира Мау освободили от должности ректора РАНХиГС
© Фото: State Duma Russia,Twitter.com, GlobalLookPress
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Владимира Мау освободили от должности ректора РАНХиГС. Об этом сообщило правительство РФ в своем Telegram-канале.

Как отметили в кабмине, он покинул пост по собственному желанию, это связано с самочувствием Мау.

Было добавлено, что председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назначил исполняющим обязанности ректора вуза Алексея Комиссарова, который работает в академии с 2017 года.

«Помимо должности проректора он занимает пост директора института Высшей школы государственного управления РАНХиГС. С 2018 года также является директором АНО “Россия - страна возможностей”», - говорится в сообщении.

Напомним, что минувшим летом Мау задержали в рамках дела о мошенничестве, однако в октябре 2022 года уголовное преследование в отношении на тот момент ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ прекратили.

В начале ноября появились сообщения об отъезде Мау из страны, утверждалось, что он находится в Израиле. Впоследствии в академии заявили, что он находится в ежегодном плановом отпуске.

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