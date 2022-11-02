Ректор РАНХиГС Владимир Мау уехал в Израиль

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Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир Мау в среду улетел в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее руководитель РАНХиГС проходил обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. В конце июня Владимира Мау арестовали, у него дома и на рабочем месте провели обыски.

Уже в конце августа ректора отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. После этого он продолжил выполнять свои обязанности в учебном заведении.

А 14 октября уголовное преследование Владимира Мау окончательно прекратили. Об этом «Звезде» сообщил его адвокат Алексей Дудник.