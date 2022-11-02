В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ректор РАНХиГС Владимир Мау уехал в Израиль

Сергей Лебедев
16:07 02.11.2022
По данным источника, руководитель учебного заведения покинул Россию в среду.
Ректор РАНХиГС Владимир Мау уехал в Израиль
© Фото: State Duma Russia, Twitter.com, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир Мау в среду улетел в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее руководитель РАНХиГС проходил обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. В конце июня Владимира Мау арестовали, у него дома и на рабочем месте провели обыски.

Уже в конце августа ректора отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. После этого он продолжил выполнять свои обязанности в учебном заведении.

А 14 октября уголовное преследование Владимира Мау окончательно прекратили. Об этом «Звезде» сообщил его адвокат Алексей Дудник.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:40 В стране и мире
Путин после переговоров с главой Индонезии выразил готовность РФ предоставить зерно беднейшим странам
13:33 В стране и мире
Песков ответил на вопрос о решении Путина переизбираться в 2024 году
13:19 В стране и мире
Совет Федерации разрешил проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации
12:19 Армия
Видео
Шойгу констатировал рост группировки НАТО у границ России в 2,5 раза с февраля
12:18 Армия
Видео
Шойгу заявил, что действия НАТО ставят под удар союзников РФ, особенно Белоруссию
Популярное
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.