В РАНХиГС заявили об отъезде ректора Мау в плановый ежегодный отпуск

На этот период исполнение обязанностей ректора было возложено на проректора учебного заведения Дмитрия Арефьева.

© Фото: Anton Belitsky, GlobalLookPress

Ректор РАНХиГС Владимир Мау находится в ежегодном плановом отпуске, он был согласован с правительством. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

«В настоящее время Мау находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован по установленной процедуре с учредителем академии - правительством Российской Федерации», - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Как утверждается, на период отпуска исполнение обязанностей ректора было возложено на проректора РАНХиГС Дмитрия Арефьева. При этом самые важные вопросы текущей деятельности академии остаются под постоянным оперативным контролем Мау.

Ранее сообщалось, что ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир Мау в среду, 2 ноября, улетел в Израиль.

Напомним, Мау проходил обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. В конце июня его арестовали, у него дома и на рабочем месте провели обыски. Уже в августе ректора отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. После этого он продолжил выполнять свои обязанности. А 14 октября уголовное преследование Владимира Мау окончательно прекратили.