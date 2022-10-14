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Адвокат ректора РАНХиГС сообщил о прекращении уголовного преследования в отношении подзащитного

Елизавета Потейчук
13:09 14.10.2022
Мау проходил обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое ранее завели на бывшего замминистра просвещения РФ.
Адвокат ректора РАНХиГС сообщил о прекращении уголовного преследования в отношении подзащитного
© Фото: Anton Belitsky, Global Look Press
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Уголовное преследование ректора РАНХиГС Владимира Мау прекращено. Об этом «Звезде» сообщил его адвокат Алексей Дудник. Мау подозревали в хищении денежных средств вуза.

«Дело прекращено действительно», - ответил Дудник на соответствующий вопрос.

Напомним, Владимир Мау проходил обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое ранее завели на бывшего замминистра просвещения Российской Федерации Марину Ракову и ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева.

Сотрудники МВД задержали ректора РАНХиГС 30 июня после первых следственных действий. Дома и на рабочем месте у Владимира Мау провели обыски.

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