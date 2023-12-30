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Количество жертв удара ВСУ по Белгороду увеличилось до 18 человек

В списке пострадавших от обстрела ВСУ числятся 111 жителей Белгорода, всем им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ян Брацкий 2023-12-30 23:04:01
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

Количество погибших при обстреле Белгорода увеличилось до 18 человек. Об этом МЧС России сообщило в своем Telegram-канале.

«В Белгороде количество погибших увеличилось до 18 человек, пострадали 111 жителей», - сообщили в ведомстве.

Напомним, ВСУ нанесли массированный удар по мирному городу днем в субботу. Огонь по людям велся с применением ракет «Ольха» и реактивных снарядов Vampire. Несколько кассетных частей ракет «Ольха» и снарядов РСЗО попали по Белгороду.

В Минобороны заявили, что удар киевского режима по гражданским объектам призван отвлечь внимание от провалов ВСУ на линии соприкосновения, а также спровоцировать официальную Москву на резкие ответные действия.

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