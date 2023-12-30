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Детский омбудсмен: пострадавшим в Белгороде детям окажут необходимую помощь

Трое детей погибли и 15 пострадали при ракетном ударе со стороны Украины. Пятеро находятся в тяжелом состоянии.
Владимир Рубанов 2023-12-30 21:26:01
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Пострадавшим в Белгороде детям окажут всю необходимую помощь, заверила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. Ранее она сообщила, что четверо детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Трое детей погибли и 15 пострадали при ракетном ударе по Белгороду со стороны Украины, сообщил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пятеро получивших ранения детей находятся в тяжелом состоянии.

В тяжелом состоянии находятся также 12 взрослых, сообщил глава региона.

Всего в результате ракетной атаки ВСУ на Белгород погибли 14 человек, 108 пострадали. Для удара использовались ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении и РСЗО Vampire чешского производства.

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