Детский омбудсмен: пострадавшим в Белгороде детям окажут необходимую помощь

Пострадавшим в Белгороде детям окажут всю необходимую помощь, заверила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. Ранее она сообщила, что четверо детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Трое детей погибли и 15 пострадали при ракетном ударе по Белгороду со стороны Украины, сообщил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пятеро получивших ранения детей находятся в тяжелом состоянии.

В тяжелом состоянии находятся также 12 взрослых, сообщил глава региона.

Всего в результате ракетной атаки ВСУ на Белгород погибли 14 человек, 108 пострадали. Для удара использовались ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении и РСЗО Vampire чешского производства.