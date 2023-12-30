В ООН осудили атаки против мирного населения после удара по Белгороду

Нападения на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан неприемлемы, заявили РИА Новости в офисе официального представителя генсека ООН в связи с ракетной атакой ВСУ по Белгороду.

Удары по мирным жителям нарушают международное гуманитарное право, добавил представитель организации. Такие атаки подлежат осуждению и должны быть немедленно прекращены.

В результате ракетного удара по центру Белгорода погибли 14 человек и 108 были ранены. В тяжелом состоянии находятся пятеро детей и 12 взрослых.

Для атаки использовались ракетные системы залпового огня чешского производства Vampire и две ракеты «Ольха». Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с ударом по мирным жителям в Белгороде. Оно должно начаться в полночь по московскому времени.