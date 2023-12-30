МИД РФ: в Белгороде ВСУ целенаправленно ударили по семьям с детьми

Ракетный удар по жилым кварталам Белгорода - циничное и кровавое преступление, говорится в заявлении министерства иностранных дел России, которое было распространено вечером 30 декабря.

В МИД отметили, что удар целенаправленно наносился по местам массового скопления мирных жителей - семей с детьми. Реактивными снарядами РСЗО атакован центр предпраздничного Белгороду - новогодний снежный городок, елка и каток, куда пришли отдохнуть горожане, отмечается в заявлении.

«Украинские преступники использовали кассетные боеприпасы в целях увеличения количества жертв террористической атаки», - заявили в МИД.

В министерстве обвинили британских и американских консультантов, которые подстрекают киевский режим к совершению кровавых преступлений, а также страны ЕС, которые продолжают его вооружать.

Теракт в Белгороде будет разбираться в Совбезе ООН, в том числе на предмет использования кассетных боеприпасов по мирным жителям и поставок этого вооружения. Все организаторы и исполнители преступлений Киева неизбежно будут наказаны, говорится в заявлении.

В результате ракетного удара по центру Белгорода погибли 14 человек, 108 пострадали.