Полянский анонсировал заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода

Россия запросила у СБ ООН заседание по обстрелу Белгорода - оно назначено на 00.00 по московскому времени (в Нью-Йорке будет 16.00), заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Посмотрим, хватит ли мужества (и совести) у чехов к нам присоединиться: в других ситуациях на участие в запрашиваемых западниками заседаниях по Украине выстраивается очередь из желающих стран-членов ЕС», - добавил он.

Также Россия потребовала также присутствия Постпреда Чехии для объяснения поставок боеприпасов его страной, от которых погибли мирные жители.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, сегодняшний удар стал самым тяжелым по последствиям за последние два года. Украинские боевики нанесли неизбирательными ударами по площадям Белгорода ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства. В городе примерно на протяжении часа работали сирены ракетной опасности, призывая людей укрыться в убежищах.

В результате атак со стороны киевских бойцов погибли 14 человек, в том числе трое детей, пострадали 108 жителей - из них 15 детей. Пять несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии. На помощь пострадавшим направлены анестезиологи-реаниматологи, хирурги, другие профильные специалисты сводного отряда ФМБА РФ и группа московских врачей. Также в Белгороде работает горячая линия - позвонив по номеру 112 можно оставить заявку о повреждениях и пострадавших.