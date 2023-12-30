Россия потребовала участия постпреда Чехии на Совбезе ООН по Белгороду

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН после удара ВСУ по Белгороду. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

Заседание должно начаться в 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) 30 декабря.

«Потребовали также присутствия Постпреда Чехии, пусть объяснится за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители», - написал Полянский в свое Telegram-канале.

ВСУ нанесли 30 декабря комбинированный удар по Белгороду. По данным Минобороны России, по городу были выпущены две ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Обе ракеты и часть снарядов РСЗО были сбиты.

От падения кассетных частей «Ольхи» и попадания нескольких реактивных снарядов Vampire пострадали и погибли люди. По последним данным, погибли 12 взрослых и двое детей, 108 человек пострадали.