В Белгороде и приграничных районах области отменили массовые мероприятия

Массовые мероприятия отменены в Белгороде, Яковлевском городском округе и всех девяти приграничных муниципальных образованиях, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор сообщил о заседании оперативного штаба, где все главы силовых структур доложили о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности.

ВСУ нанесли 30 декабря комбинированный удар по Белгороду ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении и РСЗО Vampire чешского производства. Погибли 11 взрослых и трое детей, уточнил Гладков. Ранее сообщалось, что в числе погибших два ребенка.

Пострадали 108 человек. Среди них 15 детей. Пятеро детей и 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии.