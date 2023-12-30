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В Белгороде и приграничных районах области отменили массовые мероприятия

В результате удара ВСУ погибли 11 взрослых и трое детей, уточнил Гладков.
Владимир Рубанов 2023-12-30 19:58:01
© Фото: @vvgladkov, Telegram © Видео: @vvgladkov, Telegram

Массовые мероприятия отменены в Белгороде, Яковлевском городском округе и всех девяти приграничных муниципальных образованиях,  сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор сообщил о заседании оперативного штаба, где все главы силовых структур доложили о последствиях массированного удара и о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности.

ВСУ нанесли 30 декабря комбинированный удар по Белгороду ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении и РСЗО Vampire чешского производства. Погибли 11 взрослых и трое детей, уточнил Гладков. Ранее сообщалось, что в числе погибших два ребенка.

Пострадали 108 человек. Среди них 15 детей. Пятеро детей и 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии.

#белгородская область #белгород #Обстрел #Вячеслав Гладков
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