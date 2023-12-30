Врачи сводного отряда ФМБА направлены в Белгород для помощи пострадавшим

Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова заявила, что для помощи пострадавшим в Белгороде после обстрела со стороны ВСУ привлечены специалисты сводного медицинского отряда ФМБА - это анестезиологи-реаниматологи, хирурги, другие профильные специалисты. Отряд имеет в своем распоряжении реанимобили, операционные на колесах, перевязочные – для оказания первой помощи раненым.

В городе запущена горячая линию для приема заявок о повреждениях и пострадавших, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Для этого нужно набрать 122.

Ранее в Белгород уже направили московских врачей в составе группы Минздрава РФ. Сергей Собянин назвал обстрел Белгорода бессмысленным и жестоким терактом.

В результате атак со стороны киевских бойцов по центру города погибли 14 человек, пострадали 108 - из них 15 детей. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, сегодняшний удар стал самым тяжелым по последствиям за последние два года. Также пострадала инфраструктура города, сгорело около 100 машин, повреждены административные здания, жилые дома. Правительство области перешло на круглосуточный режим работы, а все массовые мероприятия в городе и приграничных областях отменены.

По итогам трагического обстрела Следственный комитет России завело уголовное дело по статьям «покушение на убийство», «убийство», «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударом по Белгороду, передает МИД РФ.