В Белгороде звучат сирены ракетной опасности

В Белгороде после обстрелов со стороны украинских боевиков, заработали сирены ракетной опасности. Жителей просят покинуть дома, отключить электроэнергию, перекрыть газ, воду, взять с собой вещи первой необходимости и переместиться в ближайшие укрытия.

В городе на данный момент сохраняется опасность.

За минувшие сутки губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем мужчине и, предварительно, двух детях. Также есть раненые. В городе пострадали несколько частных домов, горят автомобили, у торговых центров выбиты стекла.