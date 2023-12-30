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В Белгороде звучат сирены ракетной опасности

Всем жителям рекомендовано спуститься в укрытие.
Ирина Егорова 2023-12-30 15:49:01
© Фото: belgorod01,Telegram

В Белгороде после обстрелов со стороны украинских боевиков, заработали сирены ракетной опасности. Жителей просят покинуть дома, отключить электроэнергию, перекрыть газ, воду, взять с собой вещи первой необходимости и переместиться в ближайшие укрытия.

В городе на данный момент сохраняется опасность.

За минувшие сутки губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем мужчине и, предварительно, двух детях. Также есть раненые. В городе пострадали несколько частных домов, горят автомобили, у торговых центров выбиты стекла.

#белгородская область #белгород #опасность #укрытие #сирены #Вячеслав Гладков
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