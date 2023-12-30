Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью отца Легойды

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнование председателю Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде в связи с трагической кончиной его отца. Обращение к сыну и жене погибшего размещено на официальном сайте Московского патриархата РПЦ.

«С болью в сердце воспринял скорбное известие о трагической кончине вашего отца и супруга Романа Тимофеевича Легойды, прошедшего долгий жизненный путь», - говорится в сообщении, отмечает «360».

Патриарх отметил, что молится об упокоении погибшего и об утешении его родных и близких, понесших невосполнимую утрату.

Тело 90-летнего Романа Легойды нашли накануне в Ленинском городском округе с множеством колото-резаных ранений. Позже задержали 25-летнего подозреваемого. По предварительным данным, он напал на пожилого мужчину с целью ограбления. Предполагаемый преступник похитил у пенсионера 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково.