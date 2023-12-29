В МВД прокомментировали убийство отца Владимира Легойды

Столичная полиция приложит все силы, чтобы в кратчайшие сроки раскрыть убийство Романа Легойды - отца председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Мои самые глубокие соболезнования Владимиру Легойде в связи с трагической гибелью его отца Романа Легойды. Сотрудники МВД России сделают все возможное, чтобы раскрыть это ужасное преступление и привлечь виновных к ответственности», - написала она в своем Telegram-канале.

Об убийстве пожилого мужчины ранее сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Трагедия произошла в Ленинской городском округе.

Тело 90-летнего местного жителя было найдено с множеством колото-резанных ранений. Расследованием инцидента занимаются наиболее опытные сыщики и криминалисты. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.