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Подозреваемого в убийстве отца Легойды задержали в Подмосковье

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».
Ян Брацкий 2023-12-30 04:12:01
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Global Look Press

Подмосковным полицейским удалось задержать подозреваемого в жестоком убийстве Романа Легойды. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», - написала Волк.

Напомним, тело 90-летнего отца председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды было обнаружено на территории Ленинского городского округа. На теле пожилого мужчины криминалисты насчитали несколько колото-резанных ран.

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