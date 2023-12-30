Подозреваемого в убийстве отца Легойды задержали в Подмосковье

Подмосковным полицейским удалось задержать подозреваемого в жестоком убийстве Романа Легойды. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», - написала Волк.

Напомним, тело 90-летнего отца председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды было обнаружено на территории Ленинского городского округа. На теле пожилого мужчины криминалисты насчитали несколько колото-резанных ран.