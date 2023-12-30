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СК РФ: отец Легойды мог быть убит из-за 100 тысяч рублей

Часть похищенных денег нашли в ходе обыска в квартире подозреваемого, ведется его дальнейший допрос.
Ян Брацкий 2023-12-30 05:40:01
© Фото: sledcom_press, Telegram © Видео: sledcom_press, Telegram

Подозреваемый в убийстве Романа Легойды мог напасть на пожилого мужчину с целью ограбления. К такому предварительному выводу пришли следователи Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области. О задержании подозреваемого ранее сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«После убийства он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково», - говорится в Telegram-канале ГСУСК по региону.

Подозреваемому в жестокой расправе над отцом председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды 25 лет. Часть похищенных денег уже найдены в его квартире. Сейчас следователи допрашивают молодого человека.

Тело Романа Легойды было найдено на территории Ленинского городского округа Подмосковья с множественными колото-резанными ранами. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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