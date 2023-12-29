МИД Германии: ЕС сможет помогать Украине вопреки позиции Венгрии

Власти Евросоюза смогут продолжить оказывать военную и финансовую поддержку Украины даже в случае возражений венгерских властей. Об этом на брифинге в Берлине заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

«Мы в очередной раз расширили нашу двустороннюю помощь и планируем в следующем году оказать военную поддержку на сумму €8 млрд. ЕС также продолжит оказывать поддержку Украине в любом случае», - приводит ТАСС заявление представителя МИД Германии.

В декабре на саммите Евросоюза вопрос о выделении Киеву финансовой помощи в сумме €50 млрд был заблокирован Венгрией, напомнил дипломат. Вопросы оказания дальнейшей поддержки киевского режима требуют обсуждений и консультаций в Брюсселе, уточнил он.

Принципиальная позиция Венгрии по вопросу помощи Киеву и его потенциальному членству в ЕС давно раздражает власти Евросоюза. Ранее высокопоставленные чиновники объединения допустили лишение Будапешта права голоса.