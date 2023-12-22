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Орбан задал неудобный вопрос про Украину

Марина Крижановская
01:41 22.12.2023
Орбан спросил, знает ли ЕС актуальные численные показатели Украины, в частности, площадь ее территории и численность населения.
Орбан задал неудобный вопрос про Украину
© Фото: Zhao Dingzhe XinHua Globallookpress
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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя разговоры о вступлении Украины в Евросоюз, спросил, знают ли в ЕС, какова численность украинского населения и площадь территории Украины. Он подчеркнул, что сообщество не готово к началу переговоров о вступлении Украины в объединение. Своим видением он поделился в интервью телеканалу HirTV.

«Мы не подготовлены. Мы не знаем актуальные численные показатели. Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать?», - задал вопросы Орбан.

По его словам, решение принять Украину в свой состав принесет много вреда, и «не надо быть ученым», чтобы понять это.

Сутками ранее Орбан назвал сумму, которую придется заплатить интеграционному объединению при вступлении в него Украины. По его оценкам, ей придется выделить до 190 миллиардов евро, что в итоге приведет к смертельному исходу для европейской экономики.

Вместе с этим, при получении членства в ЕС Украина будет претендовать на оказание помощи в таком размере, который сейчас предоставляется сразу всем странам Центральной Европы, включая Венгрию, но она не намерена этому способствовать.

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