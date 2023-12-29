ЦАХАЛ сообщил об уничтожении одной из тайных квартир лидера ХАМАС в Газе

Одну из «тайных квартир» лидера ХАМАС Яхьи Синвара и туннели на севере сектора Газа ликвидировала армия обороны Израиля. За последние недели израильские военные обнаружили данный объект и «стратегическую шахту туннеля» на первом этаже квартиры. Шахта использовалась лидерами военного и политического крыла ХАМАС.

Сам туннель имел размеры 20 метров в ширину и 218 в длину, и был оснащен вентиляцией, электросетью, канализацией, молельными комнатами и комнатами для отдыха. После проведения обысков военные ЦАХАЛ туннель уничтожили, передает РИА Новости.

Также одним из методов уничтожения туннелей и другой инфраструктуры ЦАХАЛ использует метод «затапливания». Вода закачивается из Средиземного моря. Не исключено, что боевики палестинского движения ХАМАС в подземных туннелях могут держать часть своих заложников.

Ранее ЦАХАЛ и Служба общей безопасности (ШАБАК) совместными усилиями уничтожили в секторе Газа боевика палестинского радикального движения ХАМАС. В его компетенцию входили производство, закупка и обеспечение террористов оружием, а также организация контрабанды оружия в Газу из различных государств.

С момента окончания гуманитарного временного перемирия ХАМАС лишился более двух тысяч своих бойцов в секторе Газа в результате авиаударов и наземных боев. Еще тысяча представителей ХАМАС ликвидированы 7 октября в Израиле во время нападения террористической группировки.

Очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. После ракетного обстрела со стороны Газы Израиль объявил о начале военной операции против движения ХАМАС. Сектор Газа был блокирован, начались налеты боевой авиации. Спустя несколько дней Израиль приступил к наземной операции, введя войска на территорию сектора. К сегодняшнему дню в результате трагедии погибли 21 тысяча невинных палестинцев, большинство из которых это дети и женщины.