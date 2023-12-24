Израиль уничтожил высокопоставленного члена ХАМАС, ответственного за поставки оружия

ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали высокопоставленного боевика ХАМАС, ответственного за поставки оружия в сектор Газа и на Западный берег.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности (ШАБАК) совместными усилиями уничтожили в секторе Газа боевика палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом рассказала газета The Jerusalem Post.

Уточняется, что был Хасан аль-Атраш - высокопоставленный представитель группировки. В его компетенции входили производство, закупка и обеспечение оружием террористов.

По данным израильских спецслужб, боевик занимался организацией котнтрабанды оружия в Газу из различных государств. Вместе с этим, его считают причастным к ввозу оружия на Западный берег Иордана.

На опубликованных изданием кадрах видно, что за белым внедорожником, в котором находился Аль-Атраш, вели наблюдение с воздуха. Его автомобиль двигался в дорожном потоке в городе Рафах на юге сектора Газа, в какой-то момент, на полупустой улице, его автомобиль взрывается. Как отметили в газете, это произошло после точечного удара ВВС Израиля по машине боевика.

Как сообщалось 21 декабря, ЦАХАЛ ликвидировал более двух тысяч бойцов ХАМАС после окончания перемирия 1 декабря. Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари рассказал, что за все время эскалации ближневосточного конфликта общее число убитых представителей ХАМАС в секторе Газа достигло порядка восьми тысяч.