WSJ: израильские военные начали закачивать морскую воду в туннели ХАМАС

Это является лишь одним из методов, которые использует ЦАХАЛ для разрушения инфраструктуры палестинского движения.

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Израильские военные начали закачивать воду в комплекс подземных туннелей в секторе Газа. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией.

Таким образом ЦАХАЛ пытается разрушить инфраструктуру, которую использует палестинское движение ХАМАС для своих операций. Вода закачивается из Средиземного моря.

Отмечается, что попытка затопления находится на ранней стадии. Она является лишь одним из методов, которые Израиль использует для разрушения комплекса туннелей.

Ране уже сообщалось, что на побережье были установлены мощные насосы. Они способны пускать в подземелья тысячи кубометров воды в час.