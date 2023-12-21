ЦАХАЛ ликвидировал более 2 тыс. бойцов ХАМАС после окончания перемирия 1 декабря

С момента окончания временного перемирия ХАМАС лишился более двух тысяч своих бойцов в секторе Газа.

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За прошедшие 20 дней после окончания гуманитарного перемирия между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС последнее лишилось более двух тысяч своих бойцов. Такие данные привела газета Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари.

«<...> Хагари заявил, что с момента окончания временного прекращения огня в секторе Газа 1 декабря военные уничтожили более 2 тысяч боевиков ХАМАС в результате авиаударов и наземных боев», - написал журналист.

Вместе с этим, Хагари назвал общее число убитых представителей ХАМАС. Со ссылкой на военных, он указал, что в общей сложности порядка восьми тысяч боевиков убиты в секторе Газа с начала эскалации ближневосточного конфликта. Еще тысяча представителей ХАМАС ликвидированы 7 октября в Израиле во время нападения террористической группировки.

В начале декабря ЦАХАЛ перешел к активным боевым действиям в южной части сектора Газа. Начальник генштаба Герци Халеви предупредил, что операция там будет не менее интенсивной, чем на севере. Тогда же он сказал, что до начала гуманитарного перемирия войска Израиля в северной части Газы практически ликвидировали две бригады ХАМАС.