Генерал ВСУ сообщил о «прилете» в одно из мощнейших украинских предприятий

Новые ракетные удары поразили одно из самых крупных предприятий Украины, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Что это за предприятие, он не уточнил.

Кривонос сказал, что недавно была опубликована информация о расположении завода и его контрактах.

«Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?» - сказал Кривонос в интервью YouTube-каналу «Прямой».

Отставной генерал назвал случившееся безобразием и заявил, что служба безопасности плохо работает либо занимается не тем, чем нужно.

Ночью и утром 29 декабря сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Одессе, Харькове, Львове, Черкассах. В частности, взрывы были слышны в районе, где находится военный завод «Артем» в Киеве.