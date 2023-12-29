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Генерал ВСУ сообщил о «прилете» в одно из мощнейших украинских предприятий

Кривонос сказал, что недавно была опубликована информация о расположении завода и его контрактах.
Владимир Рубанов 2023-12-29 18:45:01
© Фото: Пресс-служба Минобороны РФ, РИА Новости

Новые ракетные удары поразили одно из самых крупных предприятий Украины, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Что это за предприятие, он не уточнил.

Кривонос сказал, что недавно была опубликована информация о расположении завода и его контрактах.

«Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?» - сказал Кривонос в интервью YouTube-каналу «Прямой».

Отставной генерал назвал случившееся безобразием и заявил, что служба безопасности плохо работает либо занимается не тем, чем нужно.

Ночью и утром 29 декабря сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Одессе, Харькове, Львове, Черкассах. В частности, взрывы были слышны в районе, где находится военный завод «Артем» в Киеве.

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