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ТАСС: взрывы прозвучали в районе военного завода «Артем» в Киеве

По словам очевидцев, взрывы были слышны в районе, где находится военный завод «Артем».
Максим Крюков 2023-12-29 10:26:01
© Фото: Aleksandr Gusev Keystone Press Agency Global Look Press

Взрывы прозвучали в районе военного завода «Артем» в Киеве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на очевидцев событий.

«Очень похоже, что целью был военный завод, взрывы были слышны четко в том районе», - передает агентство слова киевлян.

Государственная компания «Артем» занимается производством авиационных управляемых ракет класса «воздух-воздух», автоматизированных комплексов для подготовки и техобслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в городе прогремели взрывы. Глава Киевской городской государственной администрации заявил, что работали системы ПВО.

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