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Кличко сообщил о взрывах в Киеве

В Киеве работают средства противовоздушной обороны, заявил мэр Виталий Кличко.
Максим Крюков 2023-12-29 09:34:01
© Фото: Anna Voitenkoukrinform Keystone Press Agency Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице прогремели взрывы.

«Взрывы в Киеве. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях», - написал он в своем Telegram-канале.

Спустя 20 минут градоначальник снова сообщил о взрывах, сославшись на интенсивную работу систем противовоздушной обороны.

Украинские СМИ также сообщили о взрывах в Днепропетровске, Одессе, Харькове, Львове и Черкассах. Мэры Львова и Харькова подтвердили эти сообщения. Глава харьковской администрации Игорь Терехов написал, что с начала дня идет уже третья волна взрывов.

В настоящий момент воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины. Сирены также звучат на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

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