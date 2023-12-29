Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице прогремели взрывы.

«Взрывы в Киеве. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях», - написал он в своем Telegram-канале.

Спустя 20 минут градоначальник снова сообщил о взрывах, сославшись на интенсивную работу систем противовоздушной обороны.

Украинские СМИ также сообщили о взрывах в Днепропетровске, Одессе, Харькове, Львове и Черкассах. Мэры Львова и Харькова подтвердили эти сообщения. Глава харьковской администрации Игорь Терехов написал, что с начала дня идет уже третья волна взрывов.

В настоящий момент воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины. Сирены также звучат на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.