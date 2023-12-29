Мэр Львова сообщил о «прилетах» на фоне воздушной тревоги

Мэр украинского Львова Андрей Садовой заявил о двух «прилетах» на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Об этом пишет издание «Зеркало недели».

«Имеем информацию о двух прилетах во Львове. Больше информации ждем от оперативных служб», - говорится в сообщении.

Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе прогремели как минимум шесть взрывов. Этой ночью украинские СМИ также сообщали о взрывах в городе Черкассы.

Воздушную тревогу объявляли почти во вех регионах Украины. Сигналы тревоги не звучали только в Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской и Николаевской областях.