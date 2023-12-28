В Тамбовской области с поезда сняли 10 детей с признаками ОРВИ

В Тамбовской области 10 детей, у которых выявили признаки ОРВИ, сняли с поезда, следовавшего из Москвы в Симферополь. Об этом сообщается в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги.

Уточняется, что вечером 27 декабря на станции Мичуринск-Уральский в состав прибыли медики и сотрудники Роспотребнадзора. После осмотра 250 детей и 45 сопровождающих 10 детей с повышенной температурой направили в Тамбовскую детскую клиническую больницу.

Поезд с остальными пассажирами отправился по назначению с эстафетным медицинским сопровождением. Отмечается, что начальник поезда и проводники приняли все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции по другим вагонам.

На прошлой неделе стало известно, что в Саратовской области 125 детей, которые ехали на поезде Тюмень - Адлер, доставили в больницу из-за выявленных признаков ОРВИ. По данным Telegram-канала «112», одной школьнице, 12-летней девочке, стало плохо, когда состав проезжал Пензенскую область, - она потеряла сознание и скончалась. В Минздраве сообщили, что после повторного лабораторного исследования у 16 детей выявили грипп А, у 70 диагностировали ОРВИ.