112: 12-летняя девочка скончалась в поезде Тюмень - Адлер

Более чем 30 детей сняли с поезда в саратовском Балашове с признаками простуды.

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Девочка 12 лет скончалась в поезде, возвращавшемся из Тюмени в Адлер. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Согласно информации канала, группа из 125 детей возвращалась домой, когда у нескольких ребят проявились симптомы ОРВИ. Одной школьнице, 12-летней девочке, стало плохо, когда состав проезжал Пензенскую область, - она потеряла сознание и скончалась.

«В Сердобске к спасению детей подключилась бригада медиков РЖД. На тот момент четверо заболевших слегли с высокой температурой, еще у трех десятков ребят наблюдались признаки простуды. В саратовском Балашове группу уже ждали несколько бригад скорой помощи. Заболевших сняли с поезда», - сообщили в «112».

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что возвращавшихся поездом Тюмень - Адлер детей доставили в больницу. Их проверят на наличие заболеваний и окажут при необходимости медицинскую помощь.