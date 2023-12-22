Минздрав подтвердил заболевание детей из поезда Тюмень - Адлер гриппом А и ОРВИ

По данным повторного лабораторного исследования, у 16 детей выявили грипп А, у 70 диагностировали ОРВИ.

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Дополнительное лабораторное исследование подтвердило заражение группы детей в поезде Тюмень - Адлер гриппом А и ОРВИ. Минздрав поделился оперативной информацией о состоянии пострадавших школьников, госпитализированных в инфекционную больницу в Саратове.

По данным медслужбы, в больнице находятся 86 детей, среди них 16 больны гриппом А, а у 70 диагностировали ОРВИ.

«Лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А, у 70 детей - острая респираторная инфекция», - пояснили в Минздраве.

По сведениям на утро 22 декабря, семеро детей находятся в состоянии средней степени тяжести, у остальных болезнь протекает в легкой степени.

Ранее сообщалось, что накануне ночью несколько ребят из группы 125 детей, ехавших из лагеря в поезде Тюмень - Адлер, заболели гриппом А и ОРВИ, они жаловались на озноб и признаки простуды. Одна девочка скончалась. В экстренном порядке детей сняли с поезда в Саратовской области и с участием МЧС и полиции доставили в инфекционную больницу.



Экспресс-диагностика показала, что среди детей есть заразившиеся вирусом гриппа А. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов пояснил «Звезде», что эта разновидность гриппа считается наиболее тяжелой - в этот тип входит вирус гриппа H1N1, известный как «испанка» и «свиной грипп».