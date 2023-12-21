В Саратовской области госпитализировали более 100 детей с поезда Тюмень-Адлер
В Саратовской области 125 детей, возвращавшихся с отдыха в лагере, доставили в больницу.
Причиной послужило повышение температуры у одного из них. Дети возвращались домой поездом Тюмень-Адлер. Об инциденте сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Он пояснил, что в больнице детей проверят на наличие каких-либо заболеваний, при необходимости им окажут медицинскую помощь.
«Через Саратовскую область следует поезд Тюмень-Адлер. Организованной группой в сопровождении взрослых на нем едут 125 детей, отдыхавших в лагере. Вечером 20 декабря поступила информация об обращении за медпомощью ребенка с повышением температуры. Сопровождавшие группу отдыхающих медики и прибывшая бригада скорой помощи на месте провели все необходимые мероприятия», - написал он в Telegram-канале.
По словам главы региона, на месте работает мобильная лаборатория Роспотребнадзора. Врачи осмотрели детей.
На автобусах их доставили региональную в инфекционную больницу. В больнице готовы к приему маленьких пациентов, в свою очередь Роспотребнадзор контролирует эту ситуацию, подытожил Бусаргин.