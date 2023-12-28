Мадуро поручил армии начать «защитные действия» из-за корабля Британии в Гайане

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал «активизировать совместные оборонительные действия» Боливарианских национальных вооруженных сил у побережья Эссекибо в связи с прибытием корабля HMS Trent ВМС Великобритании к берегам Гайаны. Об этом он заявил в эфире государственного телевидения, передает Reuters.

Военные лидеры на востоке Венесуэлы заявили во время трансляции, что к операции готовы 5 600 военнослужащих.

Мадуро заявил, что размещение британского военного корабля в водах у побережья соседней страны нарушает «дух» соглашения, достигнутого между властями Венесуэлы и Гайаны. Власти двух стран договорились избегать применения силы и обострения напряженности в длительном пограничном споре по поводу богатой нефтью территории Эссекибо.

Регион Эссекибо площадью 160 000 квадратных километров (62 000 квадратных миль) обычно признается частью Гайаны, но в последние годы Венесуэла возобновила свои претензии на эту территорию и на морские районы после крупных открытий нефти и газа.

Николас Мадуро провел в стране референдум, в ходе которого почти 95% выступили за включение этого региона в состав страны. После этого Мадуро сообщил о создании 24-го штата Венесуэлы Гайана-Эссекибо.

Британский флот отправил патрульный корабль Р224 HMS Trent в Карибское море «в знак политической поддержки и поддержки безопасности Гайаны» на фоне напряженности в отношениях с Венесуэлой из-за Эссекибо.