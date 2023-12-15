Гайана и Венесуэла договорились не применять силу в споре по Эссекибо

Президенты двух стран обязались разрешить спор в соответствии с Женевским соглашением 1966 года.

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В Кингстауне прошли переговоры президентов Венесуэлы Николаса Мадуро и Гайаны Мухаммеда Ирфаана Али по урегулированию территориального спора о регион Эссекибо. В ходе встречи стороны обязались разрешить его в соответствии с Женевским соглашением 1966 года и ни при каких обстоятельствах не использовать силу.

«Гайана и Венесуэла, прямо или косвенно, не будут угрожать силой или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах», - говорится в совместном заявлении по итогам переговоров.

Напомним, недавно Николас Мадуро объявил о создании в Венесуэле 24-го штата. Им стала Гайана-Эссекибо - спорная территория, принадлежащая Гайане с 1966 года.

Перед этим Николас Мадуро провел в своей стране референдум о присоединении Эссекибо. Согласно имеющимся данным, «за» проголосовали 95% участников.

Гайана же после референдума заявила о намерении обратиться в Совет безопасности ООН.