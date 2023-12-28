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В доме пражского стрелка найдено письменное признание в других убийствах

В своем письме стрелок признался в двойном убийстве, его жертвами стали молодой мужчина и его маленькая дочь.
Ян Брацкий 2023-12-28 02:00:01
© Фото: Martin Hladik AFLO Global Look Press

Чешские полицейские нашли в доме студента Давида К, устроившего стрельбу в Праге, письменное признание в совершении других убийств. О находке журналистам сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек.

«Могу подтвердить, что мы в Гостоуне нашли письмо, в котором убийца написал, что совершил нападение в Клановицком парке. Текст документа сейчас опубликовать нельзя в связи с происходящим расследованием событий», - приводит Life слова полицейского.

Ранее сообщалось, что пражского стрелка подозревают в убийстве мужчины и его маленькой дочери. Преступление было совершено 15 декабря в Клановицком парке. Помимо письма с признанием полиция располагает и другими вещественными доказательствами, уточнил Данек. Баллистики установили, что найденное в квартире стрелка оружие совпадает с тем, из которого стреляли в парке.

Трагедия на филфаке Карлова университета Праги произошла 21 декабря. Один из его студентов открыл огонь по студентам и преподавателям. В результате инцидента погибли 14 человек, включая стрелявшего, 25 человек получили ранения различной степени тяжести.

#прага #полиция #признание #стрелок #Клановицкий парк
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