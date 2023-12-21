Чешский журналист рассказал, как студенты Карлова университета спасались от стрелка

Студенты и преподаватели Карлова университета услышали громкую стрельбу, после чего начали баррикадироваться, рассказал экс-студент философского факультета.

© Фото: @PolicieCZ X (Twitter)

Студенты в одной из аудиторий Карлова университета успели закрыть дверь на ключ за пять минут до того, как в нее, вероятно, начал ломиться стрелок. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал журналист Ондржей Соукуп, который сам закончил философский факультет, где сегодня произошла трагедия.

«Один из знакомых рассказал, что они успели закрыть на ключ дверь и через пять минут кто-то пытался открыть дверь. Видимо, стрелок», - рассказал Соукуп нашему телеканалу.

Все произошло во время учебы. Сначала студенты и преподаватели услышали хлопок, потом началась очень громкая стрельба, передает журналист слова своих знакомых. Все ринулись закрывать двери сразу, как услышали выстрелы.

«Был слышен хлопок, стрельба очень громкая. В тот момент все бросились к дверям, закрывать», - сказал Соукуп.

Журналист добавил, что, по некоторым данным, злоумышленник совершил самоубийство: застрелился или спрыгнул с четвертого этажа.

Напомним, что 21 декабря в центре Праги в ходе стрельбы в Карловом университете погибли несколько человек, еще несколько получили ранения. На месте происшествия уже работают экстренные службы.

Позже полиция нейтрализовала стрелка. Всех людей эвакуировали из здания. На месте происшествия несколько трупов.