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Полиция Праги раскрыла подробности стрельбы в Карловом университете

Дарина Криц
01:07 22.12.2023
Устроивший стрельбу студент тщательно готовил свою акцию, вдохновляясь схожими зарубежными инцидентами.
Полиция Праги раскрыла подробности стрельбы в Карловом университете
© Фото: DanaKesnerova XinHua Globallookpress
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Пражская полиция сообщила подробности произошедшей стрельбы в Карловом университете. По информации ее главы Мартина Вондрашека, устроивший стрельбу вдохновлялся примерами из схожих зарубежных инцидентов, свое преступление он тщательно планировал.

Вондрашек рассказал журналистам, что полиция обладала сведениями о движении мужчины в сторону Праги из поселка, западнее города, где он проживал  и где уже убил своего отца.

«У полиции была информация о том, что данный человек после того, как убил своего отца, отправился из своего поселка в Прагу, чтобы покончить с собой», - сообщил Вондрашек.

В 14 часов планировалось его выступление на студенческом занятии в одном из зданий философского факультета. Полиция направлялась туда, но в это время мужчина открыл огонь в другом здании факультета, на площади Яна Палаха.

По последним данным, число погибших в результате стрельбы в пражском университете составляет не менее 15 человек. Общее число раненых - 24 человека, из них 11 - в тяжелом состоянии.

Студенту философского факультета, устроившему стрельбу в университете, было 24 года. Трагедия произошла во время занятий. Полиция нейтрализовала стрелка, а всех людей из здания эвакуировали.

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