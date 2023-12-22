Полиция Праги раскрыла подробности стрельбы в Карловом университете

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Пражская полиция сообщила подробности произошедшей стрельбы в Карловом университете. По информации ее главы Мартина Вондрашека, устроивший стрельбу вдохновлялся примерами из схожих зарубежных инцидентов, свое преступление он тщательно планировал.

Вондрашек рассказал журналистам, что полиция обладала сведениями о движении мужчины в сторону Праги из поселка, западнее города, где он проживал и где уже убил своего отца.

«У полиции была информация о том, что данный человек после того, как убил своего отца, отправился из своего поселка в Прагу, чтобы покончить с собой», - сообщил Вондрашек.

В 14 часов планировалось его выступление на студенческом занятии в одном из зданий философского факультета. Полиция направлялась туда, но в это время мужчина открыл огонь в другом здании факультета, на площади Яна Палаха.

По последним данным, число погибших в результате стрельбы в пражском университете составляет не менее 15 человек. Общее число раненых - 24 человека, из них 11 - в тяжелом состоянии.

Студенту философского факультета, устроившему стрельбу в университете, было 24 года. Трагедия произошла во время занятий. Полиция нейтрализовала стрелка, а всех людей из здания эвакуировали.