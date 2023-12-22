Стрелка из чешского вуза заподозрили в убийстве мужчины с младенцем в лесу

По данным чешской полиции, Давид Козак, убивший 14 и ранивший 25 человек в университете в Праге, неделю назад убил мужчину с младенцем в Клановицком лесу.

© Фото: Deng Yaomin, XinHua, Globallookpress

Чешская полиция не исключает причастность студента Давида Козака, убившего 14 и ранившего 25 человек в Карловом университете, к еще одному резонансному преступлению - гибели молодого мужчины и младенца в Клановицком лесу на окраине Праги. Информацией поделилось руководство чешской полиции, сообщает «360».

«Мы очень серьезно работаем над тем, что злоумышленник с философского факультета также несет ответственность за двух жертв, произошедших в конце прошлой недели в Клановицком лесу», - отметил начальник полиции Чехии Мартин Вондрашек.

Убийство мужчины и новорожденного в Клановице произошло 15 декабря и пока остается нераскрытым. Вондрашек добавил, что полиции неизвестно, были ли жертвы в Клановице как-либо связаны с преступником.

«Я убежден, что жертвы были выбраны совершенно случайно человеком без криминального прошлого», - добавил он.

Сегодня в Чехии объявлен день траура по жертвам массового убийства в Карловом университете в историческом центре Праги. По данным полиции, преступление совершил 24-летний студент философского факультета - стрелка ликвидировали сотрудники полиции.