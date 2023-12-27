Наплыв мигрантов из Мексики обострил проблемы с наркотиками и криминалом в США

Северные штаты Мексики, расположенные вблизи границы с Соединенными Штатами, наводнили 155 тысяч мигрантов. Нелегалы разместились во временных приютах и на улицах. Это рекордный по числу участников марш мигрантов, так, в сентябре пограничный патруль задержал более 200 000 нелегалов. В основном это выходцы из Центральной и Южной Америки. Внутри США растет напряжение по поводу потока нелегалов. Американцы ждут от Байдена решительных мер по защите и охране границы страны.

«Мы хотим, чтобы они были более гуманными и помогали нам. Здесь большинству нечего есть, мы пытаемся найти хоть какие-то деньги или просим у людей подачки. Нам, мигрантам, очень сложно», - рассказал мигрант из Венесуэлы Хонас Соса.

В связи с миграционным кризисом в США обострились проблемы с распространением наркотиков, нелегальным провозом людей, деятельностью криминальных группировок. За год спецслужбы США конфисковали почти 12,5 тонн фентанила. По словам специального агента Управления по борьбе с наркотиками в отставке Тайсона Ходжеса, сейчас наблюдается сильнейший за 25 лет его службы кризис в американском обществе, как и уровень смертности. Но главной проблемой является угроза гуманитарной катастрофы.

«Когда Байден катается по стране и рассказывает как хорошо обстоят дела, это говорит лишь о том, что он оторван от народа. Люди расплачиваются кредитными картами и их долги только растут. Сейчас долг по кредитным картам составляет свыше триллиона долларов. Еще один момент, который мы стараемся не замечать, это национальный долг в 33 триллиона долларов, который за последние три года правления Байдена увеличился на 6 триллионов долларов», - привел цифры экономист Стив Мур в эфире Fox News.

Американское финансовое издание Business Insider предрекает США экономический крах, в котором виноваты Белый дом и администрация Байдена.

Республиканцы выдвинули новые условия, согласно которым, очередной транш Украине не будет одобрен без соответствующего законопроекта по укреплению границы с Мексикой. Власти Нью-Йорка даже ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с резким наплывом в мегаполис нелегальных мигрантов и беженцев.

По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, в Нью-Йорк уже прибыли более семнадцати тысяч беженцев, в основном это представители Южной Америки, которых доставляют в город автобусами с южных границ США, начиная с апреля текущего года.

«Мы думали, что это будет как дождливый день, немного намокнем, но на нас обрушился тайфун из мигрантов», - объясняет градоначальник.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил о своем экстренном визите в Мехико с целью урегулирования вопроса. В США считают необходимым направить порядка 150 тысяч военнослужащих к границе с Мексикой в штат Техас для укрепления границы с Канадой.

Новый виток миграционного кризиса случился из-за истечения срока действия «политики, которая позволила официальным лицам США отказать десяткам тысяч мигрантов, пересекавших южную границу». Речь идет об истечении срока дейтсвия законодательной нормы «Раздел 42», которую ввел Дональд Трамп. Она позволяла высылать из страны нелегалов, приехавших из стран с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.