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CNN: 155 тысяч мигрантов из Мексики ждут въезд в США

Андрей Аркадьев
16:54 10.05.2023
Нелегалы размещены во временных приютах в ожидании пересечения границы с США.
CNN: 155 тысяч мигрантов из Мексики ждут въезд в США
© Фото: Antonio Castaneda, dpa, Globallookpress
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Северные штаты Мексики, расположенные вблизи границы с Соединенными Штатами, наводнили 155 тысяч мигрантов. Нелегалы разместились во временных приютах и на улицах, пишет RT со ссылкой на источник CNN.

Завтра, 11 мая, заканчивается действие законодательной нормы «Раздел 42», которую ввел предыдущий американский президент Дональд Трамп. Она позволяла высылать из страны нелегалов, приехавших из стран с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

Ожидается, что окончание действия «Раздела 42» приведет к резкому наплыву мигрантов со стороны Мексики. На днях стало известно, что Пентагон разместит 1 500 военнослужащих на южной границе США, чтобы обеспечить безопасность.

Между тем губернатор Техаса Грег Эббот призвал направить 150 тысяч солдат к границе с Мексикой.

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