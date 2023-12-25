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Сербский премьер-министр Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за информацию о готовящихся массовых беспорядках в Белграде. По ее словам, были те, кто уверял, что полученные из РФ данные являются глупостью и дезинформацией.

«Кто-то отнесся к этому серьезно и хотел помочь, но многие знали и не хотели помогать», - подчеркнула председатель правительства в эфире телеканала Pink.

Ана Брнабич отметила, что ее заявление будет непопулярным на Западе, но она считает необходимым «поблагодарить людей из российских служб».

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что попытка захвата администрации Белграда была направлена на подрыв независимости и суверенитета страны. Произошедшее, по его словам, объясняется геополитическими факторами.

Напомним, накануне вечером сторонники прозападной оппозиционной партии «Сербия против насилия» пытались штурмовать здание администрации. В протестах участвовали более 2 000 человек.