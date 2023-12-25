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В Сербии поблагодарили Россию за предупреждение о беспорядках в Белграде

Сергей Лебедев
09:09 25.12.2023
Премьер-министр Ана Брнабич отметила, что информацию предоставили «люди из российских служб».
В Сербии поблагодарили Россию за предупреждение о беспорядках в Белграде
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Сербский премьер-министр Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за информацию о готовящихся массовых беспорядках в Белграде. По ее словам, были те, кто уверял, что полученные из РФ данные являются глупостью и дезинформацией.

«Кто-то отнесся к этому серьезно и хотел помочь, но многие знали и не хотели помогать», - подчеркнула председатель правительства в эфире телеканала Pink.

Ана Брнабич отметила, что ее заявление будет непопулярным на Западе, но она считает необходимым «поблагодарить людей из российских служб».

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что попытка захвата администрации Белграда была направлена на подрыв независимости и суверенитета страны. Произошедшее, по его словам, объясняется геополитическими факторами.

Напомним, накануне вечером сторонники прозападной оппозиционной партии «Сербия против насилия» пытались штурмовать здание администрации. В протестах участвовали более 2 000 человек. 

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