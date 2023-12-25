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В Сербии арестованы 35 участников штурма здания администрации Белграда

Елизавета Кондрикова
01:55 25.12.2023
Ранее протестующие пытались ворваться в здание парламента в столице Сербии, к данному моменту толпу у администрации Белграда разогнали.
В Сербии арестованы 35 участников штурма здания администрации Белграда
© Фото: ТРК «Звезда»
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В результате протестов в столице Сербии Белграде серьезно пострадали двое полицейских, одному из них едва удалось остановить кровотечение, на данный момент арестованы 35 митингующих, сообщил президент страны Александр Вучич по итогам срочного заседания Совета нацбезопасности страны. Его слова передает сербский телеканал PINK TV.

«Были арестованы 35 головорезов. Личности некоторых лиц в настоящий момент устанавливаются, и все они будут арестованы в течение ночи. Где бы они ни прятались, скрыться им не удастся», - сказал президент.

По словам сербского лидера, в стране убеждены, что нападение на правительственное здание было спланировано, и у администрации есть доказательства.

Он добавил, что каждый нарушитель будет привлечен к ответственности, а государство обязательно отреагирует в соответствии с законом и Конституцией страны. Вучич также поблагодарил сотрудников МВД Сербии за их работу по обеспечению независимости страны.

К настоящему времени сербский спецназ разогнал протестующих у городской администрации. Полицейские в специальной экипировке и со щитами взяли здание в кольцо, а толпа, которая успела разбить окна администрации, была оттеснена от входа. На месте также присутствуют медики для оказания необходимой помощи.

Напомним, накануне вечером сторонники прозападной оппозиционной партии «Сербия против насилия» пытались штурмом взять здание администрации, толпа выкрикивала антиправительственные лозунги и оскорбления в адрес президента. По данным Александра Вучича, в протестах участвовали более двух тысяч человек, непосредственно в здание пытались прорваться 1200 митингующих. 

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