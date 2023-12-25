Вучич назвал попытку штурма администрации Белграда атакой на суверенитет Сербии

Президент Сербии добавил, что страна сможет сохранить свою независимость и самостоятельность.

© Фото: ТРК «Звезда»

Попытка захвата администрации Белграда объясняется геополитическими факторами и направлена на подрыв независимости и суверенитета Сербии, заявил президент страны Александр Вучич в рамках экстренного обращения к нации.

«Вам ясно, что это...результат многих серьезных геополитических обстоятельств, с помощью которых пытаются уничтожить независимость, самостоятельность и суверенитет Республики Сербия. Мы сохраним свободу Сербии, потому что это высшая ценность», - цитирует ТАСС слова сербского лидера.

По его словам, сторонники прозападной оппозиционной партии, совершившие попытку атаки, празднуют «успешную революцию», но глава страны подчеркнул, что Сербия в любом случае сможет сохранить свою самостоятельность и независимость.

В ходе своего обращения президент также поблагодарил иностранные спецслужбы, которые предупредили сербское правительство о подготовке нападения и предоставили необходимую информацию. По данным Вучича, на протесты в столице вышли более двух тысяч человек.