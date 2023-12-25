Армия Армия Армия

Морпехи ЧФ рассказали о провальных попытках ВСУ высадиться на левый берег Днепра

05:00 25.12.2023
Для отражения атак ВСУ военнослужащие бригады активно применяют FPV-дроны, минометы и стрелковое оружие.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота ведут активную противодесантную оборону левого берега Днепра в Херсонской области. Для этого морпехами оборудованы эшелонированные позиции обороны. Главным является правильный выбор позиций, маскировка и оперативное реагирование на каждое действие противника.

«Бригада была переброшена на Херсонское направление и сейчас занимается противодесантной обороной берега. Работаем по своему основному профилю и занимаемся этим отлично», - рассказал офицер Черноморского флота с позывным «Боцман».

Бойцы активно применяют различные виды разведывательных беспилотников, операторы которых своевременно выявляют цели ВСУ и позволяют оперативно реагировать на угрозы со стороны боевиков.

«Работа дронов очень важна. При подходе лодок, при попытке противника высадиться на наш берег, мы их сразу бьем FPV-дронами. Они у нас отличные, есть и с тепловизорами, чтобы работать в ночное время», - поделился оператор БПЛА с позывным «Крупье».

Помимо ведения разведки, морпехи активно используют артиллерию и минометы, нередко вступают в стрелковый бой, чтобы не допустить высадки диверсионно-разведывательных групп противника.

«В составе минометного расчета мы осуществляем поддержку наших основных сил, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения. Поддерживаем их огнем, уничтожаем выявленные огневые точки противника, уничтожаем лодки на подходе и местах стоянки», - отметил номер минометного расчета с позывным «Швед».

Бригада с первых дней принимает участие в специальной военной операции, в ходе которой помогала освобождать Мариуполь, Волноваху, а также участвовала в отражении попыток «контрнаступления» ВСУ на Запорожском направлении.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:03 В стране и мире
Al Jazeera: не менее 60 человек стали жертвами удара по лагерю беженцев в Газе
23:44 Армия
Видео
На Соборной площади Главного храма ВС РФ открылся фестиваль «Наша зима»
22:28 В стране и мире
Вучич обратился к нации на фоне протестов в Белграде
21:59 В стране и мире
Видео
Активисты партии «Сербия против насилия» штурмуют администрацию в Белграде
21:52 В стране и мире
В Госдуме потребовали от США доказать законность претензий на расширение границ в Арктике
Популярное
ДНК бабуинов помогла найти царство Пунт из папирусов древнего Египта
Путин не поздравит с Новым годом лидеров недружественных стран
Далай-лама рассказал, как обрести покой и избавиться от негативных эмоций
Пассажира рейса Екатеринбург - Благовещенск ошибочно приняли за покойника
Видео
«Ксюш, привет, это ты?»: Путин поговорил с девочкой, которая мечтает стать ведущей
Видео
Путин заявил, что Россия не могла позволить США «чавкать» исконно российскими землями
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.