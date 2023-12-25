Морпехи ЧФ рассказали о провальных попытках ВСУ высадиться на левый берег Днепра

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Военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота ведут активную противодесантную оборону левого берега Днепра в Херсонской области. Для этого морпехами оборудованы эшелонированные позиции обороны. Главным является правильный выбор позиций, маскировка и оперативное реагирование на каждое действие противника.

«Бригада была переброшена на Херсонское направление и сейчас занимается противодесантной обороной берега. Работаем по своему основному профилю и занимаемся этим отлично», - рассказал офицер Черноморского флота с позывным «Боцман».

Бойцы активно применяют различные виды разведывательных беспилотников, операторы которых своевременно выявляют цели ВСУ и позволяют оперативно реагировать на угрозы со стороны боевиков.

«Работа дронов очень важна. При подходе лодок, при попытке противника высадиться на наш берег, мы их сразу бьем FPV-дронами. Они у нас отличные, есть и с тепловизорами, чтобы работать в ночное время», - поделился оператор БПЛА с позывным «Крупье».

Помимо ведения разведки, морпехи активно используют артиллерию и минометы, нередко вступают в стрелковый бой, чтобы не допустить высадки диверсионно-разведывательных групп противника.

«В составе минометного расчета мы осуществляем поддержку наших основных сил, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения. Поддерживаем их огнем, уничтожаем выявленные огневые точки противника, уничтожаем лодки на подходе и местах стоянки», - отметил номер минометного расчета с позывным «Швед».

Бригада с первых дней принимает участие в специальной военной операции, в ходе которой помогала освобождать Мариуполь, Волноваху, а также участвовала в отражении попыток «контрнаступления» ВСУ на Запорожском направлении.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.