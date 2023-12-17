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Попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра под Херсоном являются самоубийством. Об этом в беседе с журналистами The New York Times заявил украинский морской пехотинец по имени Алексей.

«Это даже не борьба за выживание. Это - самоубийственная миссия», - отметил он.

По его словам, на левом берегу Днепра невозможно закрепиться. Кроме того, туда нельзя переместить хоть какое-то оборудование, чтобы можно было вести бои.

«Позиций нет. Нет такого понятия, как наблюдательный пункт», - говорит военный.

Алексей утверждает, что украинские войска несут большие потери под Херсоном. На это оказывает влияние также плохая подготовка и обеспечение.

Напомним, ранее стало известно, что до 405 боевиков были уничтожены при попытке высадиться на островах и левом берегу Днепра. ВСУ потеряли 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок и 26 автомобилей.