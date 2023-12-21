Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили три моторных лодки ВСУ на Днепре

Противник пытался переправить на левый берег Днепра личный состав и вооружение, но его настигли FPV-дроны.

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Расчеты FPV-дронов Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Днепр» уничтожили три моторных лодки ВСУ, на которых противник пытался переправить личный состав и средства для высадки на левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

При помощи FPV-дрона наши бойцы обнаружили цель - моторную лодку ВСУ с вооруженными боевиками в количестве до пяти человек. После определения цели оператор реализовал заход на нее. Еще одна корректировка, точное наведение на цель и поражение - лодка противника ушла ко дну.

Операторы запустили еще два FPV-дрона, при помощи которых удалось поразить две другие моторные лодки противника. После выполнения боевой задачи расчет БПЛА сменил позицию.

Ранее FPV-дроны ВДВ застали врасплох пикапы с личным составом ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.