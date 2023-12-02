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«Ланцеты» ВДВ поразили живую силу и плавсредства ВСУ на правом берегу Днепра

05:00 02.12.2023
Российские десантники уничтожили несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество украинских боевиков и другие материальные средства противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения личного состава, плавсредств и автомобильной техники вооруженных формирований украинских националистов барражирующими боеприпасами «Ланцет» на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Расчеты разведывательных БПЛА соединений Воздушно-десантных войск обнаружили плавсредства противника, на которые осуществлялась погрузка личного состава для переброски на левый берег реки и дальнейшей высадки.

Запуск ударных беспилотников осуществлялся расчетами беспилотной авиации «крылатой пехоты». Профессионально и грамотно управляя «Ланцетами», операторы уничтожили все цели, в том числе несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество украинских боевиков и другие материальные средства противника.

В российском оборонном ведомстве также показали, как бойцы ВДВ с помощью FPV-дронов уничтожили наблюдательные пункты и личный состав неприятеля на Артемовском направлении. Оператор в специальных VR-очках заметил с воздуха позиции ВСУ, которые были расположены в развалинах домов в одном из населенных пунктов северо-западнее Артемовска, а также скопление вражеской пехоты в лесопосадке.

© Минобороны России

Десантники умело спланировали и массированным ударом нескольких FPV-дронов поразили противника в укрытиях опорных пунктов и полуразрушенных зданий, не оставив ему шансов на спасение. Всего было уничтожено два наблюдательных пункта и более отделения украинских боевиков.

На прошлой неделе «Звезда» рассказала, как украинские националисты пытались закрепиться на левом берегу Днепра. Киев продолжает гнать на убой все новые и новые силы. Его не останавливает ни то, что средняя продолжительность жизни украинского боевика на этом участке - не больше трех суток, ни то, что командование, если и осуществляется, то из рук вон плохо.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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