Российские десантники уничтожили несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество украинских боевиков и другие материальные средства противника.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения личного состава, плавсредств и автомобильной техники вооруженных формирований украинских националистов барражирующими боеприпасами «Ланцет» на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Расчеты разведывательных БПЛА соединений Воздушно-десантных войск обнаружили плавсредства противника, на которые осуществлялась погрузка личного состава для переброски на левый берег реки и дальнейшей высадки.

Запуск ударных беспилотников осуществлялся расчетами беспилотной авиации «крылатой пехоты». Профессионально и грамотно управляя «Ланцетами», операторы уничтожили все цели, в том числе несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество украинских боевиков и другие материальные средства противника.

В российском оборонном ведомстве также показали, как бойцы ВДВ с помощью FPV-дронов уничтожили наблюдательные пункты и личный состав неприятеля на Артемовском направлении. Оператор в специальных VR-очках заметил с воздуха позиции ВСУ, которые были расположены в развалинах домов в одном из населенных пунктов северо-западнее Артемовска, а также скопление вражеской пехоты в лесопосадке.